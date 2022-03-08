الصين تحذر اليابان من تعزيز التحالف مع الولايات المتحدة

أخبار اليابان

بكين- (جيجي برس) - حذر وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليابان يوم الاثنين من تعزيز تحالفها مع الولايات المتحدة.

وقال وانغ في مؤتمر صحفي: ”يجب ألا تلعب طوكيو بالنار“.

قال وانغ إن التحالف في حقبة الحرب الباردة والمواجهات الجيوسياسية لا يربح قلوب الناس، وحث اليابان على عدم الانضمام إلى التحركات التي تقودها الولايات المتحدة لتشكيل تحالف ضد الصين.

وقال أيضا إن القضايا الحساسة مثل التاريخ وتايوان تتعلق بأسس الثقة المتبادلة بين اليابان والصين، معربا عن أمله في ألا يكون للقضايا أي تأثير خطير على العلاقات بين البلدين.

من الواضح أن وانغ كان يدور في ذهنه ملاحظة رئيس الوزراء الياباني الأسبق شينزو آبي في ديسمبر/ كانون الأول 2021 بأن أي حالة طوارئ لتايوان ستكون أيضًا طارئة لليابان والتحالف الياباني الأمريكي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)