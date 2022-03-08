اليابان تدعو المغتربين للنظر في مغادرة روسيا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - رفعت وزارة الخارجية اليابانية يوم الإثنين حالة تأهب السفر لروسيا إلى المستوى 3، وهو ثاني أعلى مستوى في نظامها الاستشاري ذي المستويات الأربعة، داعية المواطنين اليابانيين في روسيا إلى التفكير في مغادرة البلاد وسط استمرار غزو موسكو لأوكرانيا المجاورة.

واتخذت الوزارة هذا الإجراء لأن عمليات الإغلاق المتبادل للمجال الجوي من قبل روسيا والدول الغربية قد قيدت طرق المغادرة من روسيا، وبدأت العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا بسبب العدوان العسكري تؤثر على حياة الناس في البلاد.

وقال مسؤول في الوزارة ”ندعو الشعب الياباني إلى عدم السفر إلى روسيا لأي غرض“.

التحذير موجود بالفعل في المستوى 4 للمناطق الروسية حول حدود البلاد مع أوكرانيا، وحث المواطنين اليابانيين هناك على الإخلاء.

وقال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو في اجتماع للجنة الميزانية بالبرلمان، يوم الاثنين ”بدأت العقوبات التي تفرضها الدول المعنية تؤثر على الحياة المدنية في روسيا، مما أدى إلى توترات مختلفة“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)