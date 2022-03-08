اليابان تشدد العقوبات على التنمر عبر الإنترنت

أخبار اليابان

طوكيو -(جيجي برس) - تبنت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء مجموعة من مشاريع القوانين لمراجعة القوانين، بما في ذلك قانون العقوبات، لتشديد العقوبات على الإهانات من أجل ردع التشهير عبر الإنترنت والتنمر عبر الإنترنت، والتي أصبحت مشكلة اجتماعية بشكل متزايد في البلاد.

وتضمنت مشاريع القوانين أيضًا إنشاء شكل جديد من أشكال العقوبة يجمع بين نوعين حاليين من السجن، أحدهما مع العمل والآخر بدونه.

كما وافقت الحكومة على مشروع قانون لتعديل قانون الإجراءات المدنية لتمكين جميع إجراءات المحاكم المدنية من العمل على الإنترنت.

وتأمل في أن يتم سن مشاريع القوانين خلال الجلسة العادية الحالية للبرلمان الياباني والتي من المقرر أن تنتهي في يونيو/ حزيران.

سيشمل مشروع القانون الخاص بمعاقبة أفعال الإهانة عقوبة بالسجن تصل إلى عام واحد أو غرامة تصل إلى 300 ألف ين كعقوبات، بالإضافة إلى الحبس أو الغرامة الصغيرة المنصوص عليها في القانون الحالي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)