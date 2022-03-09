الحكومة اليابانية سلبية بشأن إرسال مبعوث إلى روسيا لبحث وقف إطلاق النار

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - بدا وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي يوم الثلاثاء سلبيا بشأن فكرة إرسال مبعوث حكومي خاص إلى روسيا لدعوة البلاد لوقف غزوها لأوكرانيا.

وقال هاياشي في اجتماع للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في البرلمان الياباني، ”ليست لدينا خطة لإرسال مبعوث خاص في الوقت الحالي“.

وأدلى هاياشي بهذه التصريحات بعد أن ضغط عليه نائب من المعارضة للنظر في إرسال مبعوث خاص متمثل في رئيس الوزراء الأسبق شينزو آبي، الذي قيل إنه أقام علاقة قوية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عندما كان في منصبه.

وفي إشارة إلى أن وزير الخارجية الصيني وانغ يي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدآ تحركات للوساطة بين روسيا وأوكرانيا لوقف إطلاق النار، قال النائب جيرو هاتا من الحزب الدستوري الديمقراطي الياباني، إن الحكومة اليابانية فشلت في الانخراط في دبلوماسية نشطة. . كما حث هاتا رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو ومسؤولين آخرين على التحدث مباشرة مع بوتين.

لكن هاياشي قال فقط إن اليابان ستدرس بشكل مناسب الإجراءات التي تعتبر فعالة أثناء العمل مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مجموعة الدول السبع الأخرى.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)