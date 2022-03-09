اليابان تقرر إرسال إمدادات دفاعية لأوكرانيا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قررت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء تقديم سترات واقية من الرصاص وإمدادات دفاعية أخرى لدعم أوكرانيا التي تتعرض للغزو الروسي.

تم اتخاذ القرار في جلسة لمجلس الأمن القومي.

من المقرر أن تغادر طائرة نقل وقود من طراز KC-767 تحمل الإمدادات من قاعدة كوماكي الجوية التابعة لقوات الدفاع الذاتي الجوية في محافظة آيتشي بوسط اليابان متوجهة إلى بولندا، بناءً على أوامر وزير الدفاع نوبوؤ كيشي. في وقت لاحق، ستوفر الحكومة المزيد من الإمدادات لأوكرانيا.

قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء إن الغزو الروسي لأوكرانيا ”عمل يهز أسس النظام الدولي ليس فقط في أوروبا ولكن في آسيا أيضًا“.

وشدد على أنه ”من المهم للغاية العمل بحزم بالاتحاد مع المجتمع الدولي من وجهة نظر الأمن المستقبلي لبلدنا“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)