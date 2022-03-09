اليابان تضع الإستراتيجية الوطنية لتقنيات الذكاء الاصطناعي

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طوكيو- (جيجي برس) - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الثلاثاء إن اليابان ستضع استراتيجية وطنية لتعزيز تطوير تقنيات الكم والذكاء الاصطناعي بقوة من خلال التعاون بين القطاعين العام والخاص.

وأكدت الحكومة في اجتماع لمجلسها الخاص بالنموذج الجديد لإدراك الرأسمالية، أنه سيتم توسيع الاستثمار بشكل مكثف لدعم البحث والتطوير في المجالات، بالإضافة إلى مجالات أخرى مهمة مثل التكنولوجيا الحيوية والطب المتقدم.

ستنعكس هذه السياسات في خطة تنفيذ لرؤية كيشيدا المتمثلة في تحقيق شكل جديد من الرأسمالية سيتم إطلاقه في وقت مبكر من الربيع.

وقال كيشيدا رئيس المجلس في الاجتماع ”من الضروري تعزيز الاستثمار بشكل كبير من أجل البحث والتطوير“. ”في خطة التنفيذ، سنظهر عزم بلادنا القوي فيما يتعلق بسياستنا العلمية والتكنولوجية.“

تعمل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين على تسريع البحث والتطوير لتقنيات الذكاء الكمي والاصطناعي من خلال توفير موارد مالية ضخمة بما يتماشى مع استراتيجياتها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)