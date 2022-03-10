استقالة رئيس مكتب الأمن الاقتصادي الياباني السابق بسبب سوء السلوك وتخفيض معاشه التقاعدي

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قالت وزارة الاقتصاد اليابانية يوم الأربعاء إن توشيهيكو فوجي، الرئيس السابق لمكتب الاستعداد لتشريع الأمن الاقتصادي، قد استقال بسبب سلسلة من سوء السلوك.

فوجي، الذي أُقيل من منصب مستشار بأمانة مجلس الوزراء المسؤول عن الأمن القومي إلى أمانة وزير الاقتصاد بعد إقالته فعليًا من منصب رئيس المكتب التحضيري للقانون الجديد، قدّم استقالته عقب معاقبة الوزارة له بسس وظائفه الجانبية غير المبلغ عنها. وقالت الوزارة، بما في ذلك الخطب المدفوعة والاستخدام غير المشروع لإيصالات سيارات الأجرة، من بين أمور أخرى، مضيفة أن الاستقالة تمت الموافقة عليها.

بسبب المخالفات المتعددة ، تم وقف فوجي عن العمل لمدة 12 شهرًا.

وقالت الوزارة أيضا إنه سيتم تخفيض 34 مليون ين من بدل التقاعد المخصص له البالغ 40 مليون ين حسب طلبه.

وفقًا للوزارة والأشخاص المطلعين على الأمر، حصل فوجي على حوالي 160 مليون ين للتدريس في كلية إدارة الأعمال لمدة تسع سنوات إجمالاً و 9.8 مليون ين لإلقاء محاضرات وكتابة دون تقديم تقارير مسبقة إلى الوزارة.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)