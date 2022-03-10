اليابان حذرة بشأن حظر واردات النفط الروسي

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - يبدو أن الحكومة اليابانية حذرة بشأن اتباع الولايات المتحدة في قرار حظر استيراد النفط والغاز الروسي، خوفًا من أن تؤثر الزيادات الأخرى في أسعار الوقود المرتفعة بالفعل بشكل سيء على حياة الناس اليومية.

رداً على إعلان الحكومة الأمريكية الليلة الماضية عن حظر روسي على النفط والغاز كعقوبة إضافية على الغزو الروسي لأوكرانيا، قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو للصحفيين يوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتفهم أن العديد من الحلفاء ليسوا في وضع يمكنهم من اتخاذ تدابير مماثلة.

وأضاف ”نود العمل مع مجموعة الدول السبع (الأخرى) والمجتمع الدولي للتعامل مع هذا الأمر، مع النظر في إمدادات الطاقة المستقرة والأمن على أنهما أفضل مصالح اليابان“.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي ”أثناء التعاون مع المجتمع الدولي بما في ذلك شركائنا في مجموعة السبع، سننظر في إجراءات فعالة ونتخذها بطريقة مناسبة“.

وتجنب كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية مزيدا من التعليقات حول هذه القضية قائلا ”لدينا تبادلات مختلفة مع الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرهما على أساس يومي، لكنني سأمتنع عن الرد على أسئلة حول مثل هذه التبادلات الدبلوماسية“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)