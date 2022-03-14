الحكومات المحلية في اليابان تستعد لاستقبال لاجئي أوكرانيا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - تنشغل الحكومات المحلية في اليابان بالاستعداد لقبول الفارين من أوكرانيا، بعد أن أعرب رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو في وقت سابق من هذا الشهر عن استعداد بلاده لاستقبال مثل هؤلاء الأشخاص بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وصل ثلاثة أشخاص فروا من أوكرانيا بالفعل إلى محافظة كاغوشيما، جنوب غرب اليابان. واحد منهم على الأقل مواطن أوكراني.

قال مسؤول في حكومة محافظة كاجوشيما إنها تقدم حاليًا المشورة بشأن السكن ودعم سبل العيش.

قالت محافظِة طوكيو، كويكي يوريكو، يوم الجمعة، إن حكومة العاصمة قد أمنت 100 وحدة سكنية عامة للترحيب باللاجئين من أوكرانيا. وهي تخطط لزيادة العدد إلى 700 مع تزويد هؤلاء الأشخاص بالملابس والأشياء الأخرى.

يقيم حوالي 500 أوكراني حاليًا في العاصمة اليابانية. وقالت كويكي إن الوضع في أوكرانيا ”يتغير كل دقيقة“، مضيفة ”سنستجيب بمرونة للتغيرات في الأوضاع في الوقت المناسب“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)