زيادة مبيعات الكتب المتعلقة بروسيا وأوكرانيا في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - زادت مبيعات الكتب المتعلقة بأوكرانيا وروسيا بشكل ملحوظ في اليابان وسط اهتمام متزايد بغزو روسيا لأوكرانيا.

أنشأت العديد من المكتبات أقسامًا خاصة للصراع في أوكرانيا، بينما يتلقى الناشرون طلبات عديدة لإعادة طبع الكتب المتعلقة بالبلدين.

نقلت مكتبة كرايون هاوس، وهي مكتبة للأطفال في حي ميناتو بطوكيو، كتاب ”القفاز“، وهو كتاب مصور يستند إلى حكاية خرافية أوكرانية، إلى قسم ”السلام“ منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير/ شباط، على أمل إرسال رسالة سلام للعالم.

نُشر الكتاب، الذي يدور حول سلسلة من الحيوانات تدخل قفازًا، لأول مرة في اليابان عام 1965، وبلغت مبيعاته التراكمية 3.2 مليون نسخة.

تعرض المكتبة أيضًا ”The Gigantic Turnip“، وهو كتاب مصور يستند إلى حكاية شعبية روسية، جنبًا إلى جنب مع The Mitten، الذي يتمنى السلام لكلا الجانبين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)