الحكومة اليابانية تتعهد بالحفاظ على استقرار أسعار البنزين

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الأحد إن الحكومة ستعمل على ضمان عدم ارتفاع أسعار التجزئة للبنزين فوق 172 يناً للتر الواحد في الوقت الحالي.

أدلى كيشيدا بهذه التصريحات في مؤتمر سنوي للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الذي يتزعمه حيث ارتفعت أسعار الضخ بسبب تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا.

تبنت الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر إجراءات إضافية لكبح أسعار البنزين، بما في ذلك زيادة سقف الإعانات المدفوعة لتجار النفط بالجملة إلى 25 ينا للتر من 5 ينات.

وقال كيشيدا: ”علينا أن نضمن إمدادًا مستقرًا للطاقة يصب في المصلحة الوطنية التي تحتاج إلى الحماية بينما نتصرف بحسم فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على روسيا“.

وقال ”أنا بنفسي سوف أشارك بنشاط في دبلوماسية الموارد والعمل مع الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط التي تربط اليابان بها علاقات تاريخية“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)