اليابان تدرس تأسيس وحدة شرطة خاصة لحراسة محطات الطاقة النووية

أخبار اليابان

طوكيو - مارس (جيجي برس) - أشار رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو اليوم الاثنين إلى أن حكومته ستبدأ مناقشات حول ما إذا كان سيتم إنشاء وحدة شرطة متخصصة في حراسة محطات الطاقة النووية في اليابان.

وتأتي هذه الخطوة ردًا على الهجمات الروسية على المنشآت النووية في أوكرانيا أثناء غزوها للبلاد.

وقال كيشيدا في اجتماع للجنة الميزانية بالبرلمان الياباني إن ”الاهتمام العام بسلامة المحطات النووية قد ازداد“.

قال كيشيدا: ”نحن نفكر في تقييم ما إذا كنا سنكون قادرين على تطبيق مبادرة محافظة فوكوي على المحافظات الأخرى ثم توسيع نطاق المناقشات“. أنشأت محافظة فوكوي قوة شرطة مسؤولة عن أمن المنشآت النووية في المحافظة.

وحول الغزو الروسي لأوكرانيا قال كيشيدا: ”إن أعمال العنف التي قامت بها روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تظهر مدى حاجتنا إلى إطار جديد للنظام الدولي“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)