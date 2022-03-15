اليابان تقبل 29 أوكرانيا حتى الآن

أخبار اليابان

طوكيو (جيجي برس) - قال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو يوم الاثنين إن عدد الأوكرانيين الذين فروا إلى اليابان من العدوان العسكري الروسي بلغ 29 شخصًا حتى يوم السبت.

الأشخاص الذين جاءوا إلى اليابان لديهم أقارب أو معارف، بعد أن أعلن رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو في 2 مارس/ آذار استعداد بلاده لقبول الفارين من أوكرانيا.

وقال مسؤولون إن الحكومة تتوقع وصول الأوكرانيين الذين ليس لديهم أقارب أو معارف في اليابان.

يقدم عدد من الحكومات المحلية للأوكرانيين أماكن للعيش وفرصًا للعمل.

في مؤتمر صحفي، قال ماتسونو إن الحكومات والشركات المحلية يجب أن تبلغ عن خطط الدعم الخاصة بها إلى وكالة خدمات الهجرة في اليابان حتى تتمكن الدولة من جمع المعلومات بشكل شامل ويتم تقديم المساعدة المخصصة للأوكرانيين الفارين من بلادهم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)