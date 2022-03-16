حزب كوميتو الشريك في الائتلاف الحاكم في اليابان يحذر من ”أسوأ أزمة ما بعد الحرب“ ويحث على حزمة اقتصادية جديدة

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طوكيو- (جيجي برس) - دعا ناتسو ياماغوتشي، رئيس حزب كوميتو، الشريك في الائتلاف الحاكم في اليابان، يوم الثلاثاء إلى اتخاذ إجراءات اقتصادية جديدة لمكافحة التضخم في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال ياماغوتشي في اجتماع مشترك بين الحكومة والائتلاف الحاكم ”اعتمادا على كيفية تطور الوضع، يمكننا الدخول في أسوأ أزمة في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية“. ”من أجل حماية أرواح الناس بالتأكيد، نريد (الحكومة) أن تدرس إجراءات تحفيز جديدة“.

واتفق المشاركون في الاجتماع على بذل جهود شاملة لمكافحة ارتفاع أسعار السلع والخدمات مما يعكس تداعيات الأزمة الأوكرانية.

وشدد ياماغوتشي على الحاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات ضد ارتفاع أسعار النفط الخام، مثل إلغاء تجميد ما يسمى بشرط تحفيز لخفض مؤقت لضريبة البنزين، بالإضافة إلى دعم تجار النفط بالجملة.

قال رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو، وهو أيضًا زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، ”سنراقب عن كثب التأثير على الأسعار المحلية للحبوب ومنتجات مصايد الأسماك والسلع الأخرى، وسنرد بمرونة“، مضيفًا ”سننظر في جميع الخيارات ونتخذ الخطوات إذا كان النفط الخام الأسعار تستمر في الارتفاع “.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)