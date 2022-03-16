اليابان تعتزم رفع حالة شبه طوارئ كورونا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قالت مصادر مطلعة يوم الثلاثاء إن الحكومة اليابانية تدرس رفع إجراءات شبه طوارئ كورونا بالكامل والتي تغطي حاليًا 18 محافظة من محافظات البلاد البالغ عددها 47 عندما تنتهي صلاحيتها يوم الاثنين.

لكن المصادر قالت إن هناك حالة من عدم اليقين بشأن ما يجب فعله بمحافظة أوساكا، حيث لا يزال معدل إشغال أسرة المستشفيات لمرضى فيروس كورونا مرتفعا.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو قرارا بشأن الرفع في مؤتمر صحفي بعد ظهر الأربعاء.

في اجتماع الكتلة الحاكمة للحكومة الثلاثاء، أشار كيشيدا إلى أن وضع العدوى يتحسن في جميع أنحاء البلاد.

واضاف ”سنتحرك باتجاه الخروج من الموجة السادسة من الاصابات“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)