تقاعد الروبوت الياباني أسيمو

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طوكيو- (جيجي برس) - أقيمت مراسم يوم الخميس 17 مارس/ آذار لروبوت شركة هوندا موتور الشهير أسيمو، والذي سيتقاعد هذا الشهر.

سينهي الروبوت، الذي تم تطويره في عام 2000، عروضه في المتحف الوطني للعلوم الناشئة والابتكار وفي المكتب الرئيسي لشركة هوندا في نهاية مارس/ آذار، بعد عقدين من الزمن في الخدمة.

في الحفل، سار أسيمو وقفز على إحدى قدميه وأدى حركات بهلوانية أخرى. كما غنى بصوته ولغة الإشارة لاقت استحسان الجمهور.

وقال الروبوت بعد تلقيه رسالة شكر وزهور من مدير المتحف تشيكو أساكاوا وموظفون آخرون: ”لدي ذكريات كثيرة عن التعامل مع كثير من الناس“. ”شكرا لكم على هذه السنوات العشرين“.

أثبتت أسيمو قدراته في الجري والخطوة الجانبية وقدرات أخرى في أكثر من 15000 عرض منذ أن تم توظيفه ”كمتواصل علمي“ في المتحف في عام 2002.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)