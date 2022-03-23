اليابان تدرس زيادة مرافق شحن السيارات الكهربائية على الطرق العامة

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طوكيو-(جيجي برس) - تدرس وزارة النقل اليابانية تدابير من شأنها تسهيل تركيب مرافق شحن السيارات الكهربائية على الطرق العامة، وهي خطوة تهدف إلى تعزيز استخدام السيلرات الصديقة للبيئة وبالتالي تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.

أولاً، تخطط الوزارة لتركيب المزيد من مرافق الشحن وفحص تأثيرها على حركة المرور القريبة، بحسب مصادر مطلعة.

بعد حل مشاكل السلامة وغيرها من المشاك ، ستعمل على القضايا ذات الصلة، مثل تخفيف معايير منح إذن إشغال الطرق وإنشاء كتيبات لإنشاء محطات الشحن، وفقًا للمصادر.

حتى من نهاية مارس/ آذار 2021، كان هناك 877 مرفقًا في أماكن وقوف السيارات في مناطق الاستراحة على جانب الطريق ”ميتشي نو إيكي“، و 383 في أماكن الخدمة أو مواقف السيارات على الطرق العامة.

ومع ذلك، لا يوجد حاليًا سوى محطة شحن واحدة تم إنشاؤها مباشرة على طريق عام في مدينة يوكوهاما، عاصمة محافظة كاناغاوا، جنوب طوكيو، في يونيو/ حزيران 2021 على أساس تجريبي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)