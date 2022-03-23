اليابان تسعى إلى استمرار خفض استهلاك الطاقة الكهربائية لمنطقة طوكيو

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طوكيو- (جيجي برس) - طلبت وزارة الصناعة اليابانية يوم الثلاثاء من الأسر والشركات في المناطق التي تخدمها شركة طوكيو للطاقة الكهربائية الاستمرار في الحفاظ على خفض استهلاك الكهرباء يوم الأربعاء بسبب أزمة الطاقة المستمرة.

وقالت الوزارة إنها ستبقي تحذيرها من نقص الطاقة ساري المفعول في المناطق التي من المرجح أن تظل فيها إمدادات الطاقة ضعيفة. بالنسبة لمناطق خدمة شركة توهوكو للطاقة الكهربائية، رفعت الوزارة تحذيرها.

في وقت سابق يوم الثلاثاء، حذر وزير الصناعة كويئتشي هاغيودا من احتمال انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع في تلك المناطق في المساء. ولكن تم تجنب انقطاع التيار الكهربائي هذا بفضل جهود توفير الطاقة.

يوم الثلاثاء، ازداد خطر انقطاع التيار الكهربائي بعد انخفاض درجات الحرارة بشكل حاد، مما تسبب في زيادة الطلب على الكهرباء للتدفئة وسط إغلاق بعض محطات الطاقة الحرارية التي ألقي باللوم فيها على زلزال قوي ضرب بشكل رئيسي منطقة توهوكو شمال شرق اليابان الأسبوع الماضي.

أصدرت الوزارة تحذيرًا من نقص الطاقة لأول مرة ، لمناطق شركة طوكيو للطاقة الكهربائية يوم الاثنين ومناطق شركة توهوكو يوم الثلاثاء، بينما دعت إلى جهود خفض استهلاك الكهرباء من قبل الأسر والشركات.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)