كيشيدا يقًر إجراءات اقتصادية جديدة قريبًا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الأربعاء إنه سيطلب إجراءات اقتصادية جديدة في وقت مبكر من الأسبوع المقبل بهدف التخفيف من تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

وقال كيشيدا للصحفيين ”علينا الاستجابة بحزم لارتفاع أسعار النفط والمواد الخام فضلا عن زيادات الأسعار.“ ”سأصدر أمرًا في وقت مبكر من الأسبوع المقبل“.

من المتوقع أن تضع الحكومة في البداية تدابير قصيرة الأجل سيتم تمويلها من الأموال الاحتياطية الموضوعة جانباً في موازنتها المالية 2022 التي تم سنها حديثًا.

ثم في يونيو/ حزيران، من المتوقع أن تجمع الحكومة حزمة تحفيز واسعة النطاق قبل انتخابات هذا الصيف لمجلس الشيوخ الياباني.

وقالت مصادر مطلعة على الوضع إن حزمة التحفيز من المرجح أن تصل قيمتها إلى أكثر من 10 تريليونات ين. وقال مصدر حكومي إنه من المرجح أن يتم تمويله من ميزانية تكميلية يتم جمعها بعد انتخابات مجلس الشيوخ.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)