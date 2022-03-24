اليابان تبدأ الاستعدادات لإعطاء الجرعة الرابعة من لقاح كورونا

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طوكيو- (جيجي برس) - قررت وزارة الصحة اليابانية يوم الخميس بدء الاستعدادات لإدارة الجرعة الرابعة من لقاحات فيروس كورونا الجديد.

تخطط الوزارة لإعطاء اللقاحات الرابعة كـ ”تطعيمات مؤقتة“ مثل الجرعات الأولى والثانية والثالثة. يفترض استخدام لقاح شركة فايزر وموديرنا في الجرعة الرابعة.

سيستمر مناقشة توقيت بدء إعطاء اللقطتين الرابعة والفاصل الزمني بين الجرعتين الثالثة والرابعة.

نظرًا لأن تأثير الوقاية من العدوى يميل إلى الانخفاض بمجرد مرور فترة معينة بعد الجرعة الثالثة، طلبت وزارة الصحة حكمًا من لجنة الخبراء على خطة إدارة الجرعة الرابعة في نفس اليوم، وقد وافقت اللجنة على الخطة.

سأل بعض أعضاء لجنة الخبراء عما إذا كان الجميع بحاجة إلى التطعيم للمرة الرابعة. وقال آخرون إنه يجب إجراء مناقشات حول ما إذا كان ينبغي أن تقتصر الجرعة الرابعة على العاملين في المجال الطبي وأولئك المعرضين لخطر الإصابة بأعراض خطيرة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)