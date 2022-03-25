كيشيدا وبايدن يدينان الإطلاق الصاروخي لكوريا الشمالية

أخبار اليابان

بروكسل- (جيجي برس) - قال مسؤول أمريكي إن رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو والرئيس الأمريكي جو بايدن نددا اليوم الخميس بإطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا واتفقا على العمل معا بشكل وثيق في هذا الشأن.

وقال المسؤول الأمريكي، إن الزعيمين، في محادثة قصيرة على هامش قمة مجموعة السبعة في بروكسل، أكدا التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن اليابان وكوريا الجنوبية.

وحول الأزمة الأوكرانية، أعرب بايدن عن امتنانه لرد اليابان القوي على العدوان الروسي.

وكانت آخر مرة التقى فيها كيشيدا وبايدن وجهًا لوجه في نوفمبر/ تشرين الثاني على هامش مؤتمر لتغير المناخ في بريطانيا. وفي يناير/ كانون الثاني أجرى الزعيمان محادثات عبر الفيديو.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)