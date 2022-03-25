اليابان تحظر تصدير السلع الفاخرة إلى روسيا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قررت الحكومة اليابانية يوم الجمعة حظر تصدير السلع الكمالية والفاخرة إلى روسيا كجزء من عقوباتها الاقتصادية الإضافية ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا.

تقوم الحكومة باختيار العناصر التي سيتم حظرها. وسيتم فرض الحظر الأسبوع المقبل تماشيا مع إجراءات مماثلة تنفذها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

يستهدف الإجراء الياباني الجديد بشكل أساسي الأثرياء الروس، بما في ذلك الأوليغارشية، الذين يدعمون إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كما قررت الحكومة توسيع قائمة أهداف تجميد الأصول لتشمل حديثًا 25 فردًا، معظمهم من أقارب كبار أعضاء إدارة بوتين الخاضعين للعقوبات بالفعل.

اعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان، ستحظر الحكومة أيضًا تصدير البضائع إلى 81 كيانًا، بما في ذلك الشركات المرتبطة بالجيش الروسي.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)