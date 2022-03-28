رئيس الوزراء الياباني والسفير الأمريكي في طوكيو يزوران هيروشيما معًا

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هيروشيما - (جيجي برس) - زار رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو والسفير الأمريكي لدى اليابان رام إيمانويل معًا حديقة السلام التذكارية في هيروشيما يوم السبت، وووضعا إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لضحايا القصف الذري الأمريكي عام 1945 للمدينة التي تقع غرب اليابان. .

بعد محادثات في منشأة في الحديقة، تشارك كيشيدا وإيمانويل الموقف القائل بأن استخدام الأسلحة النووية، الذي تداولته روسيا وسط غزوها المستمر لأوكرانيا، أمر غير مقبول على الإطلاق.

إن تحقيق عالم خالٍ من الأسلحة النووية هو مهمة حياة كيشيدا، الذي تقع دائرته الانتخابية في هيروشيما. من خلال مرافقته لسفير الولايات المتحجة التي تمثل القوة النووية العالمية الكبرى في المدينة، كان يأمل على ما يبدو في إقناع العالم بأن اليابان والولايات المتحدة ستعملان معًا من أجل نزع السلاح النووي.

وصرح كيشيدا للصحفيين خلال الزيارة بأن ما يحدث في أوكرانيا ”يذكرنا بالمسار الصعب نحو تحقيق عالم خال من الأسلحة النووية“.

وقال رئيس الوزراء ”بصفتنا الدولة الوحيدة التي عانت من هجمات نووية في العالم، نجدد عزمنا القوي على عدم تكرار كارثة الأسلحة النووية مرة أخرى“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)