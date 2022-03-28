الفيلم الياباني ”قودي سيارتي“ يفوز بجائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية في مهرجان الأوسكار

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لوس أنغلوس - (جيجي برس) - فاز فيلم ”قودي سيارتي“ للمخرج الياباني ريوسوكي هاماغوتشي بجائزة أوسكار أفضل فيلم بلغة أجنبية لعام 2022، الذي أقيم في لوس أنغلوس يوم الأحد.

هذه هي المرة الأولى التي يفوز فيها فيلم ياباني بجائزة الأوسكار عن هذه الفئة منذ أن فاز فيلم ”المغادرون“ للمخرج يوجيرو تاكيتا بجائزة أفضل فيلم بلغة أجنبية في ذلك الوقت في عام 2009.

غاب فيلم قودي سيارتي، الذي تم ترشيحه في أربع فئات في حفل توزيع جوائز الأوسكار رقم 94، عن جائزة الأوسكار عن سيناريو وإخراج مقتبسَين.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)