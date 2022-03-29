ارتفاع حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أكدت اليابان 29881 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد يوم الاثنين، بزيادة 2182 حالة عن الأسبوع السابق.

في جميع أنحاء البلاد، بلغ عدد الوفيات الجديدة 65 حالة، في حين انخفض عدد المرضى المصابين بأعراض حادة 3 اشخاص من يوم الأحد ليصبح العدد 691 حالة.

في طوكيو، زاد العدد اليومي للإصابات الجديدة بنسبة 689 حالة ليصل إلى 4544، مع بلوغ متوسط السبعة أيام إلى 6565.0 حالة، بانخفاض 11.9٪.

لم يتم الإبلاغ عن أي حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا في العاصمة اليابانية لليوم الأول منذ 25 يناير/ كانون الثاني.

ارتفع عدد مرضى الفيروس الذين يعانون من أعراض حادة بموجب معايير حكومة العاصمة طوكيو بواحد من يوم الأحد ليصل العدد إلى 37 حالة.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)