نيسان توقف إنتاج سيارتها الشهيرة ”سيما“

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - أعلنت شركة نيسان موتورأنها ستنهي إنتاج السيارة ”سيما“ السيدان الفاخرة بحلول الصيف بسبب تراجع المبيعات في السنوات الأخيرة.

كانت سيما واحدة من السيارات الفاخرة الشهيرة خلال عصر اقتصاد الفقاعة الذي يحركه تضخم الأصول في اليابان بشكل رئيسي في الثمانينيات.

وقالت مصادر مطلعة إن نيسان ستنهي أيضًا إنتاج النسخة الهجينة من سيارة السيدان الرياضية سكاي لاين، بالإضافة إلى سيارة فوغا سيدان، لأن محركاتها لا تفي بمعايير الضوضاء التي سيتم طرحها حديثًا.

يبدو أن نيسان تعتقد أنه يجب أن يركز على تطوير السيارات الكهربائية، والتي تشتد فيها المنافسة، بدلاً من وضع طاقتها في إنشاء محركات تلبي المعايير الجديدة.

حققت سيما نجاحًا كبيرًا بعد وقت قصير من ظهورها لأول مرة في عام 1988، حيث خلقت ما يسمى بـ ”ظاهرة سيما“ في ذروة عصر الفقاعة. شهدت سيما ذروة مبيعاتها السنوية عند حوالي 36000 وحدة، مما أدى إلى ازدهار السيارات الفاخرة في البلاد في ذلك الوقت.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)