الشرطة اليابانية تقدم كتيبات لحماية الأوكرانيين من التورط في الجريمة في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قالت وكالة الشرطة الوطنية يوم الخميس إنها أعدت كتيبات باللغة الأوكرانية لمنع الفارين من الدولة الأوروبية من التورط في جرائم في اليابان.

سيتم استخدام الكتيبات في أقسام شرطة المحافظات وسيتم توزيعها على وكالة خدمات الهجرة اليابانية والسفارة الأوكرانية في اليابان.

وقد أصدرت الوكالة بالفعل إخطارا يدعو الشرطة المحلية لتأمين مترجمين أوكرانيين.

أعدت الوكالة كتيبين - أحدهما عن السلامة والأمن بتنسيق سؤال وجواب والآخر عن القواعد اليابانية. تتوفر كتيبات مماثلة باللغتين الإنكليزية والصينية.

من بين التعليمات الواردة في الكتيبات الاتصال بالرقم 110 للوصول إلى الشرطة، والسير على الجانب الأيمن من الشارع، والتصرف بهدوء وجمع المعلومات عبر التلفزيون أو الراديو في حالة حدوث زلزال أو كوارث أخرى.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)