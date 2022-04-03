الحكومة اليابانية ستقدم مراجعات قانونية للعقوبات المفروضة على روسيا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - من المقرر أن تقدم الحكومة اليابانية تعديلات على القانون لتنفيذ العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك تجريدها من إجراءات التعريفة التفضيلية، خلال الجلسة العادية الحالية للبرلمان الياباني.

قالت مصادر مطلعة إن مشروع قانون لمراجعة قانون إجراءات التعريفة المؤقتة سيسمح لليابان برفع الرسوم الجمركية على المأكولات البحرية الروسية، مثل السلمون والسلمون المرقط، من 3.5٪ إلى 5٪ وعلى الأخشاب من 4.8٪ إلى 8٪. سيتم الاحتفاظ ببعض المواد بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال والبلاديوم معفاة من الرسوم.

بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، تطبق اليابان معدلات تعريفة تفضيلية على الواردات من روسيا. في أعقاب بيان مجموعة الدول السبع بشأن إلغاء وضع روسيا التجاري للدولة الأكثر تفضيلاً ، قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو في 16 مارس / آذار إن بلاده ستواصل مسيرتها مع شركائها في مجموعة الدول السبع بشأن هذه المسألة.

وفي الوقت نفسه، تعد الحكومة مشروع قانون لمراجعة قانون الصرف الأجنبي لمنع استخدام معاملات العملات المشفرة مجهولة المصدر كثغرة في العقوبات.

قالت المصادر إن مشروع القانون سيدعو إلى تقييد نقل الأصول حديثًا من أهداف العقوبات إلى أطراف ثالثة وإلزام مزودي خدمة تبادل العملات المشفرة بالتحقق عند نقل العملات المشفرة من أن المستلمين ليسوا مدرجين في قوائم العقوبات. ستصبح اللوائح الخاصة بمقدمي الخدمات صارمة مثل تلك الخاصة بالبنوك.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)