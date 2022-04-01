اليابان تساعد الكويت على زيادة إنتاج النفط

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طوكيو- (جيجي برس) - أبلغ وزير الصناعة الياباني كويئيتشي هاغيودا وزير النفط الكويتي محمد الفارس في اجتماع عبر الإنترنت يوم الخميس بخطة لمساعدة الكويت على زيادة إنتاج النفط الخام في الوقت الذي هز فيه الغزو الروسي لأوكرانيا السوق العالمي.

وستوقّع شركة ”نيبون إكسبورت آند إنفستمنت إنشورانس“ -المملوكة للحكومة اليابانية- مذكرة تعاون مع مؤسسة البترول الكويتية خلال اجتماع ثنائي عبر شبكة الإنترنت، بين وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، كويئيتشي هاغيودا، ونائب رئيس الوزراء ووزير النفط الكويتي، محمد الفارس، قبل ساعات من اجتماع أوبك+.

بموجب المذكرة، توفر الشركة اليابانية ضمانات لقرض بقيمة مليار دولار ستوقّعه البنوك اليابانية الكبرى وهي بنك ميتسوبيشي يو إف جي، سوميتومو، وبنك ميزوهو، والغربية خلال الأيام القليلة المقبلة، لمساعدة مؤسسة البترول الكويتية على تعزيز إنتاج النفط، إلى جانب تقنية إزالة الكربون.

وقال هاغيودا في الاجتماع الذي عقد عبر الإنترنت إنه قلق من ارتفاع أسعار النفط الخام بسبب الأزمة الأوكرانية، مؤكدا أنه يأمل في أن يمكّن القرض المشترك الكويت من زيادة طاقتها الإنتاجية من النفط الخام.

وردا على ذلك، اقترح الوزير الكويتي، الذي يشغل في الوقت نفسه منصب نائب رئيس الوزراء، أن الكويت ستجري مناقشات مع الدول الأخرى المنتجة للنفط من أجل تحقيق الاستقرار في السوق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)