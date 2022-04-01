اليابان تقدم إقامة مؤقتة لمن تم إجلاؤهم من أوكرانيا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قررت الحكومة اليابانية يوم الجمعة توفير سكن مؤقت للأوكرانيين الذين تم إجلاؤهم وتحمل نفقات معيشتهم واحتياجتهم الطبية أثناء إقامتهم في اليابان.

في الاجتماع الثاني للفريق الوزاري حول تنسيق الدعم للأوكرانيين الفارين إلى اليابان بعد الغزو الروسي لبلدهم، قرر المشاركون أيضًا تقديم مترجمين يابانيين، بالإضافة إلى الاستشارات المتعلقة بالوظائف والتعليم للأطفال حسب الضرورة.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزراء أن الحكومة المركزية ستعمل بشكل كامل على ربط الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بالحكومات المحلية والشركات اليابانية التي قدمت الدعم.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو ”أريدكم أن تواصلوا الجهود لضمان حصول الأوكرانيين الذين فروا إلى اليابان وسط ظروف قاسية في بلادهم على المساعدة اللازمة“.

قررت الحكومة في نفس اليوم أنها ستشتري البطانيات والأغطية البلاستيكية والحصير وغيرها من السلع باستخدام 100 مليون دولار من المساعدات الإنسانية الطارئة الإضافية التي أعلن عنها رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو في أواخر مارس/ آذار والتبرع بهذه المواد إلى المنظمات الدولية النشطة في أوكرانيا والدول المجاور.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)