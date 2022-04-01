الاشتباه بإصابة وزيرة يابانية بفيروس كورونا

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طوكيو- (جيجي برس) - قال مسؤولون حكوميون يوم الجمعة إن سيكو نودا، الوزيرة اليابانية المسؤولة عن الإجراءات المتخذة ضد انخفاض معدل المواليد، يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا الجديد.

كانت نودا غائبة عن اجتماع مجلس الوزراء اليوم وألغت جميع واجباتها لليوم، بما في ذلك مؤتمر صحفي. إذا تأكدت إصابتها، فستكون هذه هي الحالة الأولى لوزيرة يابانية مصابة بالفيروس.

أجرت اختبارًا بسيطًا للمستضد لفيروس كورونا صباح الجمعة لأنها كانت مصابة بحمى طفيفة، وكانت نتيجة اختبارها إيجابية. وقال المسؤولون إن نودا ستخضع لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل لتحديد ما إذا كانت مصابة من عدمه.

قررت حكومة رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو إرسال وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي إلى بولندا كمبعوث خاص لها بشأن الأزمة الأوكرانية بدلاً من وزير العدل يوشيهيسا فوروكاوا، الذي يمكن اعتباره جهة اتصال وثيقة مع أحد أفراد عائلته المصابين بالفيروس. ومن المقرر أن يغادر هاياشي إلى بولندا بعد ظهر الجمعة.

كانت نتيجة اختبار فوروكاوا سلبية صباح الجمعة، وسيعود إلى العمل في وقت مبكر من بداية الأسبوع المقبل إذا ظلت حالته مستقرة، وفقًا لوزارة العدل.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)