اليابان توسع عقوباتها ضد كوريا الشمالية

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - وافق مجلس الوزراء الياباني، الجمعة، على عقوبات إضافية ضد كوريا الشمالية، بعد إطلاقها صاروخا باليستيا عابرا للقارات في 24 مارس/ آذار.

تمت إضافة أربع منظمات وتسعة أفراد عازمون على المشاركة في تطوير بيونغ يانغ للأسلحة النووية والصاروخية إلى القائمة اليابانية لأهداف تجميد الأصول.

يقع مقر المنظمات الأربع في روسيا. ومن بين الأفراد التسعة ، ستة من الكوريين الشماليين وثلاثة من الروس. وتضم قائمة العقوبات الآن 129 منظمة و 120 فردًا.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي ”كان هناك تصعيد في النشاط النووي والصاروخي (لكوريا الشمالية)، بينما لم تظهر أي خطوات ملموسة لحل قضية اختطاف المواطنين اليابانيين من قبل بيونغ يانغ“.

وقال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية إن العقوبات ”لها تأثير مؤكد بالنظر إلى الوضع الاقتصادي الخطير في كوريا الشمالية“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)