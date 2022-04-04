اليابان ترفض دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الجمعة إن اليابان سترفض الدفع بالروبل مقابل الغاز الطبيعي من روسيا للعمل بالتنسيق مع أعضاء مجموعة السبعة الآخرين.

أوضح كيشيدا ذلك في جلسة عامة لمجلس الشيوخ في البرلمان الياباني، للإجابة على الأسئلة المتعلقة برحلته إلى بروكسل لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.

وقال أيضا إن اليابان لن تنسحب من مشروع تطوير الغاز سخالين -1 في أقصى شرق روسيا.

صادق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس على قانون يلزم المشترين الأجانب للغاز الطبيعي من روسيا بالدفع بالروبل. قد يواجه المخالفون تعليقًا لعقود الغاز الخاصة بهم.

وقال كيشيدا ”سياسة بلادنا هي رفض الطلب من روسيا بما يتماشى مع السياسة الواردة في بيان وزاري تم تبنيه في اجتماع لوزراء الطاقة في مجموعة السبع“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)