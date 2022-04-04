السفير الأوكراني في طوكيو يعلق على دور اليابان في إعادة إعمار أوكرانيا

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طوكيو- (جيجي برس) - أعرب السفير الأوكراني لدى اليابان سيرغي كورسونسكي يوم الجمعة عن أمله في أن تلعب اليابان دورًا نشطًا في إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب مع روسيا.

في مؤتمر صحفي في نادي الصحافة الوطني الياباني في طوكيو، قال كورسونسكي إنه يعتبر اليابان ”قوة عظمى في العالم“ مهمة للغاية، وأنه يتوقع قيادة البلاد في جهود ما بعد الحرب لإعادة إعمار أوكرانيا التي تتعرض للغزو من روسيا.

كما أشار إلى الخطاب الأخير الذي ألقاه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على الإنترنت أمام البرلمان الياباني. وقال كورسونسكي إن كلمات الرئيس في الخطاب ”تم اختيارها بعناية شديدة“ في ضوء البيئة الثقافية والقانونية والسياسية برمتها في اليابان، مما يشير إلى أن أوكرانيا تدرك القيود الداخلية لليابان على دورها في المجال العسكري.

كما أشاد كورسونكي باليابان للعب ”دور مهم للغاية“ في المؤسسات المالية الدولية. وأشار إلى أن اليابان يمكن أن تسهم في إعادة هيكلة الإطار الأمني ​​العالمي المختل، بما في ذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والذي وصفه المبعوث بأنه ”عفا عليه الزمن“.

في غضون ذلك قال كورسونسكي إن ما مجموعه أكثر من 5 مليارات ين من التبرعات لأوكرانيا تم تقديمها من حوالي 200 ألف شخص في اليابان حتى الآن. وقال إن الأموال أنفقت ”لأغراض إنسانية“.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)