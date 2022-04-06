مخاوف من إجبار الفتيات على العمل في الأفلام الإباحية بعد تخفيض سن البلوغ في اليابان

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أثار تخفيض السن القانوني لمرحلة البلوغ في اليابان يوم الجمعة مخاوف من أنه قد يكون من الصعب دعم النساء دون سن العشرين اللائي يُجبرن على الظهور في مقاطع الفيديو الإباحية.

في العام الماضي، تلقت مجموعة Paps غير الربحية 81 استشارة حول الظهور الإجباري في المواد الإباحية، 20 منها من أشخاص تقل أعمارهم عن 20 عامًا، السن السابق للبالغين في البلاد.

حذرت المحامي كازوكو إيتو، الأمين العام لمنظمة حقوق الإنسان الآن غير الحكومية، من أن وكالات المواهب الإباحية قد تستكشف الأشخاص في المدارس الإعدادية والثانوية لجعلهن يظهرن لأول مرة كممثلات إباحيات بمجرد بلوغهن سن 18.

غالبًا ما يتم حث الضحايا من قبل وكالات المواهب على أن يصبحن شخصيات أو عارضات أزياء، ويجبرن على توقيع عقود الاحتكار، وفقًا لمجموعة حقوق الإنسان الدولية. في كثير من الحالات، يدرك الضحايا أنهن لن يظهرن في مقطع فيديو إباحي إلا بعد إرسالهن إلى موقع التصوير، ويقال لهن إنه سيتعين عليهن دفع غرامة إذا رفضن العمل.

يمكن إجبارهن على التخلي عن حقوقهن الشخصية بموجب عقود مع شركات إنتاج الفيديو. يمكن أن تظل مقاطع الفيديو، إذا تم إصدارها على الإنترنت إلى الأبد تقريبًا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)