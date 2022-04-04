حالة الغموض بخصوص ”الذين تم إجلاؤهم“ في القانون الياباني

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - في حين أن اليابان حريصة على إظهار دعمها النشط لأوكرانيا من خلال قبول الأشخاص الفارين من الدولة الأوروبية، فإن وضع ”الأشخاص الذين تم إجلاؤهم“ في القانون الياباني غامض، على عكس ”اللاجئين“ الذين يتم تزويدهم بسخاء الدعم.

تتعامل طوكيو مع الأوكرانيين الفارين على أنهم حالات خاصة. قد تحتاج إلى مراجعة نظامها المتعلق بوضع اللاجئ وإعداد القوانين اللازمة.

وفقًا للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فر 4.05 مليون شخص من أوكرانيا حتى يوم الأربعاء وسط الغزو الروسي للبلاد.

وفر معظمهم إلى الدول المجاورة من بينها، تقول بولندا، التي استقبلت ما يصل إلى 2.36 مليون شخص، والتي وصلت إلى نقطة الانهيار.

بدأت اليابان في استقبال الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في أوائل مارس/ آذار. وصل إجمالي 337 شخصًا إلى اليابان حتى يوم الأربعاء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)