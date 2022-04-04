وزير الخارجية الياباني يزور منشأة لاستقبال الذين تم إجلاؤهم من أوكرانيا في بولندا

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وارسو- (جيجي برس) - زار وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي يوم السبت منشأة في العاصمة البولندية وارسو حيث يقيم ما بين 1000 و 2000 شخص تم إجلاؤهم من أوكرانيا.

خلال الزيارة، عمل هاياشي على التعرف على الوضع المحيط بالأوكرانيين الذين تم إجلاؤهم والذين فروا من الغزو الروسي لبلدهم، من أجل دعمهم بشكل أفضل.

بلغ عدد الأشخاص الذين فروا إلى بولندا هربًا من الحرب في أوكرانيا أكثر من 2.4 مليون شخص حتى يوم الجمعة.

يزور هاياشي بولندا كمبعوث خاص لرئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو.

جنبا إلى جنب مع جن ناكاتاني، المستشار الخاص لرئيس الوزراء لقضايا حقوق الإنسان الدولية، ومسؤولين آخرين، قام هاياشي بجولة في المنشأة المزدحمة بأسرة مؤقتة. وطرح وزير الخارجية أسئلة على أحد العاملين بالمنشأة، بما في ذلك سؤال يسأل عما ينقصهم. كما تحدث مع بعض الأشخاص الذين تم إجلاؤهم.









(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)