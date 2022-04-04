اليابان تدرس استخدام طائرة حكومية لنقل الأوكرانيين الذين تم إجلاؤهم

أخبار اليابان

رزيسزو- (جيجي برس) - قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي يوم الأحد إن بلاده ستتابع حتى النهاية إمكانية السماح لمن تم إجلاؤهم من الأوكرانيين في بولندا الراغبين في القدوم إلى اليابان بالصعود على متن طائرته العائدة إلى اليابان.

وقال هاياشي، الذي يزور بولندا الآن كمبعوث خاص لرئيس الوزراء كيشيدا فوميئو، للصحفيين في مدينة رزيسزو: ”نحن نقوم حاليًا بترتيبات“ لتحقيق خطة الرحلة إلى واقع ملموس.

في وقت سابق يوم الأحد، زار وزير الخارجية الياباني ميديكا في جنوب شرق بولندا، الواقعة على الحدود مع أوكرانيا، حيث أقامت مجموعات الدعم العديد من الخيام، ويتم توزيع المواد الغذائية على الأوكرانيين الذين تم إجلاؤهم الفارين من الغزو الروسي لبلادهم. في أحد مكاتب الهجرة، أوضح أحد الموظفين لهياشي كيف يتم قبول الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في بولندا.

وقال هاياشي للصحفيين ”جددت تصميمي على تقديم أقصى قدر من المساعدة للأشخاص الذين ليس لديهم خيار سوى مغادرة بلادهم والإجلاء، حتى يتمكنوا من العودة إلى حياتهم التي كانوا يعيشونها (قبل الحرب) في أقرب وقت ممكن“.

وزار بعد ذلك مكتب الاتصال للحكومة اليابانية في رزيسزو، جنوب شرق بولندا أيضًا، والتقى بمسؤولي وزارة الخارجية اليابانية الذين يقدمون المساعدة لليابانيين المقيمين في أوكرانيا. كما أجرى محادثات مع مسؤولين في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمات دولية أخرى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)