رئيس الوزراء الياباني يدين قتل المدنيين في أوكرانيا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - أدان رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الاثنين مقتل أشخاص يعتقد أنهم مدنيون في بلدات بالقرب من كييف، عاصمة أوكرانيا.

أعلنت السلطات الأوكرانية يوم الأحد العثور على 410 جثة لمدنيين في بلدات بمنطقة كييف انسحبت منها القوات الروسية.

وقال كيشيدا للصحفيين في مكتب رئيس الوزراء ”هذا عمل ينتهك القانون الدولي ويمثل مشكلة إنسانية.“ وقال إنه يدرك تنامي الانتقادات الدولية لهذا التصرف وإن اليابان يجب أن تدينه أيضا.

وقال ”سنفعل ما تحتاج بلادنا أن تفعله بالتعاون مع المجتمع الدولي“، مشيرًا إلى أن اليابان ستدرس فرض عقوبات إضافية على روسيا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)