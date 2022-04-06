اليابان تفكر في فرض مزيد من العقوبات على روسيا بعد عمليات قتل للمدنيين قرب كييف

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طوكيو- (جيجي برس) - قال رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الاثنين إن الحكومة اليابانية ستدرس فرض عقوبات إضافية على روسيا حيث يشتبه في قيام جيشها بقتل العديد من المدنيين بالقرب من كييف.

وقال كيشيدا للصحفيين ”سنفعل ما ينبغي أن نفعله أثناء العمل مع المجتمع الدولي“. تصعد طوكيو من انتقاداتها لموسكو وتسريع الاستعدادات للعمل بالتنسيق مع أقرانها في مجموعة السبعة ودول أخرى.

وقال كيشيدا في اجتماع تنفيذي للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم ”تم الكشف عن تكرار أعمال شريرة للغاية. لقد تلقى العالم صدمة قوية“.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي إن ”قتل المدنيين الأبرياء ينتهك القانون الإنساني الدولي“.

في بيان صدر يوم الاثنين، أبدى وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي الأمل في إجراء تحقيقات من قبل المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب، قائلاً إنه يجب محاسبة روسيا بصرامة على أفعالها.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)