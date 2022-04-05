وصول 20 أوكرانيًا تم إجلاؤهم إلى اليابان على متن طائرة حكومية

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - وصل عشرين شخصًا تم إجلاؤهم من أوكرانيا إلى مطار هانيدا في طوكيو يوم الثلاثاء، إلى جانب وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، الذي عاد على متن طائرة حكومية من زيارته لبولندا.

نقلت الطائرة الاحتياطية للطائرة الحكومية الأوكرانيين الذين تم إجلاؤهم من وارسو لأنهم كانوا يأملون بشدة في القدوم إلى اليابان لكنهم واجهوا صعوبات في القيام بذلك بمفردهم، وفقًا لما ذكره هاياشي، الذي تحدث في مؤتمر صحفي قبل مغادرته.

ومن بين الأشخاص الذين تم إجلاؤهم العشرين أشخاص ليس لديهم أقارب أو معارف في اليابان.

تخطط الحكومة اليابانية لدعمهم، بالإضافة إلى حوالي 400 أوكراني فروا بالفعل إلى اليابان، حيث يعيش أقاربهم أو أصدقاؤهم، على افتراض أنهم سيبقون في البداية حوالي ستة أشهر.

بعد وصولهم ، سينتظر الأشخاص الـ20 الذين تم إجلاؤهم في منشآت الحجر الصحي من حيث المبدأ بموجب تدابير مراقبة الحدود اليابانية لفيروس كورونا. إذا كانت نتيجة اختبار فيروس كورونا سلبية في اليوم الثالث من إقامتهم، فسيُسمح لهم بالانتقال إلى أماكن أقاربهم أو أصدقائهم أو الفنادق.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)