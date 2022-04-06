رئيس الوزراء الياباني يتعهد بتكثيف العمل لمكافحة ارتفاع الأسعار

أخبار اليابان

طوكيو-(جيجي برس) - تعهد رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو يوم الثلاثاء بتكثيف العمل بشأن حزمة طارئة من الإجراءات لمعالجة الأسعار التي ارتفعت منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال كيشيدا في الاجتماع الوزاري الأول بشأن الإجراءات ”سنرد بطريقة عاجلة ومرنة على الأزمة التي نواجهها الآن“.

تخطط الحكومة للتوصل إلى الحزمة بحلول نهاية هذا الشهر مع ارتفاع أسعار مجموعة واسعة من العناصر، بما في ذلك النفط الخام والحبوب.

ستشمل الحزمة برامج للتعامل مع ارتفاع أسعار النفط الخام، وضمان إمدادات مستقرة من الموارد والغذاء، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتقديم المساعدة للمحتاجين.

وقال كيشيدا ”يجب أن نمنع ارتفاع أسعار النفط الخام والمواد الغذائية من إحداث تأثير كبير على حياة الناس والأنشطة الاقتصادية، وإعاقة التعافي السلس للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية من أزمة فيروس كورونا“.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)