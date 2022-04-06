اليابان تقدم مساعدات إضافية بقيمة 100 مليون دولار لمواجهة الأزمة الأوكرانية

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قررت الحكومة اليابانية يوم الثلاثاء تقديم 100 مليون دولار كمساعدات إنسانية طارئة إضافية لأوكرانيا والدول المجاورة لقبول الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الدولة التي مزقتها الحرب.

وستستخدم المساعدات بشكل رئيسي في إجراءات في المجالين الطبي والصحي استجابة للطلب المتزايد.

على وجه التحديد، سيتم إنفاق الأموال على تأمين الملاجئ المؤقتة والضروريات اليومية والغذاء، وكذلك مساعدة أوكرانيا على إحياء إنتاج السلع الزراعية، وإزالة الأنقاض من الهجوم الروسي، والتخلص من الألغام الأرضية والقذائف غير المنفجرة.

في 11 مارس/ آذار، قررت اليابان تقديم مساعدات إنسانية طارئة بقيمة 100 مليون دولار بسبب الأزمة في أوكرانيا التي تعرضت للغزو الروسي. في قمة مجموعة السبعة في بروكسل في 24 مارس/ آذار، أظهر رئيس الوزراء الياباني كيشيدا فوميئو تعهد طوكيو بتقديم 100 مليون دولار إضافية لمثل هذه المساعدات.

سترسل اليابان يوم الثلاثاء فريقًا إلى مولدوفا، التي استقبلت العديد من الأوكرانيين الذين تم إجلاؤهم، لإجراء أبحاث حول الوضع هناك وجمع المعلومات.





(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)