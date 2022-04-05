اليابان ترصد أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في الثدييات

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سابورو- (جيجي برس) - قال مسؤولون في المحافظة إنه تم اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور شديد العدوى في ثعلب ميت في سابورو، عاصمة محافظة هوكايدو في أقصى شمال اليابان.

كانت هذه أول حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في أحد الثدييات في البلاد ، وفقًا لوزارة البيئة.

تم اكتشاف فيروس إنفلونزا الطيور من النوع H5 في خمسة من الغربان السبعة التي تم العثور عليها نافقة في 29 مارس/ آذار. تم العثور على الثعلب يوم الخميس في منطقة قريبة من النقطة التي تم فيها جمع الغربان، وفقًا لمسؤولي المحافظة ومصادر أخرى.

يُعتقد أن الثعلب أصيب بمرض إنفلونزا الطيور عن طريق أكل الغربان النافقة، وفقًا لمسؤولي الوزارة والمحافظة.

خطر انتقال إنفلونزا الطيور إلى البشر منخفض، لكن الإنفلونزا يمكن أن تقتل عددًا كبيرًا من الدواجن إذا تفشى المرض في المزارع.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)