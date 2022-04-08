وزير خارجية اليابان يزور بلجيكا لحضور اجتماعات مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى وحلف شمال الأطلسي

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قالت وزارته يوم الثلاثاء إن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي سيزور بلجيكا بين يومي الأربعاء والجمعة.

ومن المقرر أن يحضر هاياشي اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى واجتماع أعضاء الناتو والدول الشريكة، المقرر عقدهما الخميس في بروكسل، بحسب وزارة الخارجية.

ومن المتوقع أن يناقش المشاركون في الاجتماعات فرض مزيد من العقوبات على روسيا، التي تواصل غزوها لأوكرانيا، بعد اكتشاف جثث عديدة يعتقد أنها لمدنيين بالقرب من كييف، عاصمة أوكرانيا، بعد مغادرة القوات الروسية المنطقة.

كان هاياشي قد عاد لتوه إلى بلاده يوم الثلاثاء بعد أن أنهى رحلة استغرقت خمسة أيام إلى بولندا بدلاً من وزير العدل يوشيهيسا فوروكاوا، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا الجديد.

وبعد مكوثه في اليابان طوال الليل، غادر هاياشي متوجهاً إلى أوروبا مرة أخرى من مطار هانيدا بطوكيو بعد ظهر الأربعاء.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)