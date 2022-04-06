اليابان تعمل جاهدة لمساعدة أوكرانيا التي مزقتها الحرب

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - تبذل اليابان قصارى جهدها لتظهر للمجتمع الدولي التزامها بدعم أوكرانيا حيث قامت بنقل 20 من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من الدولة التي مزقتها الحرب باستخدام طائرة حكومية.

أرسل رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو مؤخرًا وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي إلى بولندا كمبعوث خاص له للتنسيق فيما يتعلق بالإجراء غير المعتاد المتمثل في استخدام طائرة حكومية احتياطية لنقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى اليابان.

وجاءت هذه الخطوة وسط مناقشات مستمرة بشأن فرض عقوبات إضافية على روسيا، التي تواصل غزوها لأوكرانيا، في أعقاب الاشتباه في قيام القوات الروسية بقتل المدنيين بالقرب من العاصمة الأوكرانية كييف.

خلال إقامته في بولندا، تفقد هاياشي ملجأ يقيم فيه حوالي 2000 أوكراني ومرفق هجرة بالقرب من الحدود مع أوكرانيا. كما أجرى محادثات مع كبار المسؤولين الحكوميين في أوكرانيا وبولندا لفهم الحاجة إلى المساعدة على الأرض.

بناءً على التطورات، قررت طوكيو نقل 20 شخصًا تم إجلاؤهم، بمن فيهم أولئك الذين ليس لديهم أقارب أو معارف في اليابان، باستخدام الطائرة الحكومية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)