المتحدث باسم الحكومة اليابانية يصف قتل المدنيين في أوكرانيا بأنه ”جريمة حرب“

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - وصف كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو اليوم الأربعاء المذبحة التي يشتبه في وقوعها في حق المدنيين بالقرب من كييف بأنها ”جريمة حرب“.

تم العثور على العديد من الجثث التي يعتقد أنها لمدنيين بالقرب من العاصمة الأوكرانية بعد انسحاب القوات الروسية من المنطقة.

وقال ماتسونو في مؤتمر صحفي إن ”قتل العديد من المدنيين الأبرياء يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب“. وفي إشارة إلى ضرورة إجراء تحقيق شامل في ما حدث هناك، قال المتحدث باسم الحكومة ”يجب معاقبة جريمة الحرب الروسية“.

هذه هي المرة الأولى التي تصف فيها الحكومة اليابانية تصرفات روسيا المتعلقة بغزوها المستمر لأوكرانيا بأنها جريمة حرب. مع تصريحات ماتسونو، اتبعت اليابان خطى الولايات المتحدة والدول الأوروبية في استخدام مثل هذا الخطاب للتنديد بروسيا.

وقال ماتسونو ”نحن نتعامل بجدية مع حقيقة أن العديد من المدنيين سقطوا ضحايا (للغزو الروسي)“ مضيفا ”نشعر بصدمة شديدة“. وقال إن اليابان ستراقب باهتمام كبير الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بينما تعمل عن كثب مع المجتمع الدولي، بما في ذلك دول مجموعة السبع الكبرى الأخرى.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)