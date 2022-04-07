اليابان توسع العقوبات على روسيا

أخبار اليابان

طوكيو- (جيجي برس) - قالت مصادر مطلعة إن الحكومة اليابانية تدرس توسيع عقوباتها ضد روسيا بسبب المذبحة التي ارتكبتها موسكو في الآونة الأخيرة ضد المدنيين في أوكرانيا.

وقالت المصادر على وجه التحديد، قد توسع اليابان نطاق البنود التي يحظر استيرادها وتصديرها وكذلك قائمة الأفراد والمنظمات الخاضعة لتجميد الأصول. من المقرر أن يتخذ رئيس الوزراء كيشيدا فوميئو قرارًا قريبًا.

في الشهر الماضي، حظرت الولايات المتحدة واردات النفط الخام من روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا. يدرس الاتحاد الأوروبي حظر واردات الفحم من روسيا.

لكن العديد من مسؤولي الحكومة اليابانية سلبيون بشأن العقوبات في مجال الطاقة لأن مثل هذه الإجراءات سيكون لها تأثير كبير على الاقتصاد المحلي.

وصرح كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو في مؤتمر صحفي الأربعاء أن ”قتل المدنيين الأبرياء يشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الإنساني الدولي وجريمة حرب“، مشيرًا إلى أن الحكومة ستدرس فرض عقوبات إضافية على روسيا.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)