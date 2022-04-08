سلالة أوميكرون الفرعية BA.2 مسؤولة عن 70% من حالات الإصابة الجديدة بكورونا في طوكيو

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طوكيو- (جيجي برس) - يُشتبه الآن في أن سلالة أوميكرون الفرعية BA.2، والتي يُعتقد أنها أكثر عدوى من المتحور الأصلي، مسؤولة عن ما يقرب من 70% من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في طوكيو، وفقا لما أفاد الخبراء في اجتماعهم يوم الخميس.

وحذر الخبراء من أن طوكيو تواجه لحظة حرجة ستحدد ما إذا كانت العدوى ستنتشر بسرعة مرة أخرى، ودعوا إلى اتخاذ تدابير شاملة لمنع الموجة السابعة من عدوى كورونا في اليابان.

وفقًا لحكومة مدينة طوكيو، ارتفعت نسبة مرضى فيروس كورونا المشتبه في إصابتهم بالسلالة الفرعية إلى 67.8% في العاصمة اليابانية في الأسبوع المنتهي في 28 مارس/ آذار من 52.3% في الأسبوع السابق.

كان عدد الأشخاص في الخارج وفي الليل في مناطق الترفيه في طوكيو يوم السبت أعلى بنسبة 37.6٪ عما كان عليه عندما كانت العاصمة اليابانية في حالة شبه الطوارئ.

في محاولة لمنع المزيد من انتشار الفيروس، تكثف حكومة طوكيو جهودها لتشجيع الشباب، الذين تعد معدلات تطعيمهم ضد كورونا منخفضة نسبيًا، على التطعيم.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)