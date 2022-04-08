اليابان تكتشف ما يمكن أن تكون أبعد مجرة على الإطلاق

أخبار اليابان

طوكيو - (جيجي برس) - قال فريق دولي يضم علماء فلك يابانيين يوم الخميس إنه اكتشف ما قد تكون أبعد مجرة تم رصدها على الإطلاق، باستخدام بيانات المراقبة التي تم جمعها بواسطة تلسكوب سوبارو الياباني.

يُعتقد أن المجرة، المسماة HD1 ، تبعد 13.5 مليار سنة ضوئية عن الأرض.

لوحظت المجرة كما كانت موجودة بعد حوالي 300 مليون سنة من الانفجار العظيم، لأن الضوء القادم منها سافر 13.5 مليار سنة ضوئية للوصول إلى الأرض. وبالتالي من المتوقع أن توفر ملاحظات المجرة نظرة ثاقبة لما كان عليه الكون في البداية.

يضم الفريق باحثين من جامعة طوكيو، جامعة واسيدا، جامعة تسوكوبا، جامعة ناغويا، وكلية توبا التابعة للمعهد الوطني للتكنولوجيا.

سيتم نشر الاكتشاف في مجلة المجلة الفيزيائية الفلكية، وهي مجلة علمية أمريكية.

(النص الأصلي باللغة الإنكليزية، جيجي برس)